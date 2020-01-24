هل تعمدت منى ممدوح إثارة الجدل بنشرها شائعة زواجها من كاظم الساهر؟

انطلقت مؤخراً بعض الشائعات حول زواج الفنانة المصرية منى ممدوح من النجم كاظم الساهر، بعدما تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع منى بكاظم.

وذهب البعض إلى أن هذه الصورة هي بمثابة تأكيد على خبر زواجهما، بالرغم من أن الأمر لا يتجاوز مجرد صورة التقطت لنجم مع فتاة، مثلما يحدث بشكل دائم.

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الغريب في الأمر، أن منى ممدوح استغلت هذه الشائعة من أجل تحقيق الانتشار والإثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورفضت التعليق عليها، بالرغم من أن الكثير وجه إليها أسئلة حول طبيعة علاقتها بالقيصر،

وكانت الصورة المتداولة للفنانة منى ممدوح بصحبة كاظم الساهر، قد التقطت خلال لقائهما في برشلونة بأسبانيا، ونشرت الصورة عبر «إنستجرام» في شهر أغسطس الماضي؛ معلقة: «مبسوطة إني شوفتك بعد ١٥ سنة، لما كنت هعمل معاك كليب، ولما كلمت أمي، الله يرحمها، في التليفون وقالتلك إنك مطربها المفضل، وفرحت أكتر إني سمعتك لايف، حقيقي نجم كبير وسعيدة إني شوفتك بعد كل السنين دي، طولة العمر ليك والنجاح والتقدم الدائم.. الفنان الكبير كاظم الساهر».

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