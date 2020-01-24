تعرف على قائمة أبرز الأفلام المنتظرة فى هوليوود 2020

الجمعة 24 يناير 2020

دوماً ما يبحث محبو الأفلام الأجنبية عن قائمة الأعمال المنتظر عرضها فى هوليود، خاصة مع بدء 2020، وهو العام الذى سبق وأعلن عن وجود أكثر من عمل فنى ضخم يتم التحضير له على مدار الفترة الماضية، لذا نسلط الضوء خلال التقرير التالى على مجموعة من أهم تلك الأفلام، والتى من المفترض لها أن تنافس على جوائز هامة بعد عرضها فى دور العرض، وذلك بعدما تم الإعلان عن تلك الأفلام مؤخراً خلال أكثر من برومو أظهر مدى الضخامة الإنتاجية لتلك الأعمال مثلما يظهر خلال التقرير التالى.



البداية من فيلم Dolittle الذى يقوم ببطولته النجم روبرت داونى، والذى انتظره الملايين حول العالم طوال الفترة الأخيرة قبل عرضه منذ ثلاثة أيام بالتحديد، وذلك بعدما تشوق الكثيرون لهذا العمل التى تدور أحداثه فى إطار خيالى ملىء بالشغف والمغامرات، حيث يجسد فيه روبرت داونى شخصية طبيب يجد نفسه فجأة يمتلك القدرة على الحديث مع الحيوانات، كما أنه يعد الفيلم الأول للنجم الشهير بعد اعتياد جمهوره على مشاهدة فى دور الرجل الحديدى الذى قدمه فى أكثر من فيلم قبل انتهاء تلك السلسلة العام الماضى وموته ضمن الأحداث أيضاً.

بعد ذلك يأتى فيلم No time to die أو «لا وقت للموت»، وهو الفيلم المنتظر بشدة لأسباب عديدة أبرزها أنه آخر أفلام سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج، وبالتالى ينتظره الملايين من محبيه على مستوى العالم، بعدما نجح العمل فى تقديم إثارة كبيرة خلال أجزائه السابقة جعلته من وجهة نظر الكثيرين أفضل سلسلة فى تاريخ أفلام جيمس بوند، وبالتالى فإن النهاية باتت منتظرة إلى حد كبير من جانب كل عشاق السلسلة الشهيرة، أما فى مصر فالفيلم بات منتظراً أكثر من أى وقت مضى، نظراً لرغبة الكثيرين فى رؤية النجم رامى مالك وجهاً لوجه أمام دانيال كريج، حيث يلعب شخصية الشرير الذى يسعى للقضاء على جيمس بوند، خاصة بعدما ظهر فى البرومو التشويقى بشكل غريب عبر ماسك يرتديه على وجهه مما شوق جمهور نجم الأوسكار بصورة أكبر، ومن المفترض طرح الفيلم بداية شهر ابريل.

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نستمر مع عالم المخابرات والأكشن ولكن تلك المرة من خلال فيلم Black widow أو «الأرملة السوداء»، الذى سيعرض بنفس الشهر، حيث تقرر عرضه نهاية إبريل، وهو الفيلم التى تقوم ببطولته النجمة سكارليت جوهانسون، حيث تلعب خلاله للمرة الأولى بطولة فيلم يناقش شخصيتها التى طالما ميزت أفلام مارفيل الأخيرة التى تجلت عبر سلسلة افينجرز الشهيرة، خاصة بعد موتها فى أحداث الجزء الأخير من تلك السلسلة، مما يجعل الأعين تتجه على هذا العمل بشكل كبير خاصة بعد طرح البرومو الخاص به الذى يظهر كيفية التحاق سكارليت جوهانسون بعالم المخابرات وانضمامها إليه، بالإضافة إلى التدريبات التى تعرضت لها بقسوة لتصل لما وصلت إليه من دهاء وقوة كبيرة.

بعيداً عن عالم الجريمة والمخابرات والدسائس الخفية يأتى FREE GUY اسم الفيلم الذى يقوم ببطولته واحد من أهم نجوم هوليود وأكثرهم شعبية، وهو النجم ريان رينولدز الذى يلعب شخصية مختلفة للغاية، حيث تدور أحداث الفيلم حول عالم كامل من الألعاب يظهر فيه ريان رينولدز كواحد من هذا العالم مثلما ظهر خلال البرومو التشويقى للعمل الذى توقع لها النقاد تحطيم عدد من الأرقام القياسية على مستوى الإيرادات مثلما حصل مع فيلم «ديدبول»، وقد تحدد عرضه فى بداية شهر يوليو.

أيضاً يأتى الجزء التاسع من فيلم السرعة والسيارات Fast and Furious، ضمن أهم الأفلام المنتظرة خلال عام 2020، ومن المقرر أن يطرح فى الـ 22 مايو، وهو العمل الذى دوماً ما يحقق إيرادات مرتفعة للغاية أينما عرض، مما جعل الشركة المنتجة لا تكتفى بعرض الأجزاء السابقة التى وصل عددها إلى ثمانية أجزاء، ويشارك فى بطولة الفيلم فان ديزل، وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، ومن وهو من تأليف كريس مورجان وجارى سكوت طومسون، ومن إخراج F. Gary Gray.

وبجانب تلك الأفلام هناك مجموعة من الأعمال الأخرى المنتظرة لنجوم ونجمات هوليود، واحداً منها بكل تأكيد هو فيلم النجم ماثيو ماكونهى الذى يقوم ببطولة عمل ينتظره محبيه وعشاقه وهو The Gentlemen، كما أن الفيلم يضم بجانب ماكونهى العديد من النجوم على رأسهم تشارلى هونام، ميشيل دوكيرى، جيريمى قوى، كولين فاريل، هنرى جولدينج، هيو جرانت، جيسون وونج، كريستوفر إيفانجيلو، إليوت سومنر، كلوى أروسميث، بريتانى اشورث، راسل بالوج، سيمون. ر. باركر، ستيف بارنيت، بالإضافة لأن مخرج الفيلم هو جاى ريتشى الذى يعد كلمة السر وراء نجاح العديد من الأفلام العظيمة داخل عالم هوليود، .. آخرها علاء الدين وقبله فيلم «شيرلوك هولموز» وغيرها من الأعمال مثل Snatch بالإضافة إلى أهم الأفلام الخالدة بذاكرة هوليود، وبالتالى فإن هذا العمل يأتى من بين الأفلام المنتظرة فى هوليود، ومن المقرر عرضه نهاية الشهر الجارى، وبالتحديد فى الرابع والعشرين من يناير.