في هذا التاريخ.. Spenser Confidential على “نتفليكس”

متابعة بتجــــــــــرد: ينتظر مشتركو خدمة البث المباشر “نتفليكس”، في السادس من شهر آذار/مارس المقبل، طرح فيلم Spenser Confidential، الذي يقوم ببطولته النجم الأميركي مارك والبيرغ، والذي قامت الشبكة ببث الفيديو الترويجي له مؤخرا.

وبحسب موقع “موفي نيوز” الفني الأميركي، فإن الفيلم الذي تطرحه “نتفليكس” لروادها قريبا، يحكي قصة الشرطي السابق سبنسر (والبيرغ)، الذي يسعى إلى تحقيق العدالة والقصاص من أشخاص أوقعوه في فخ قاده إلى السجن، حيث يحصل على مساعدة من مدربه القديم للملاكمة، ويبدأ جمع فريق من أصدقائه وزملائه، ليساعدوه في تقديم الجناة للعدالة.

والفيلم من إخراج كل من بوكيم وودبين، ومارك مارون، وبوست مالون، وكولين كامب.