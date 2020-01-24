Parasite.. مسلسل قصير قريباً

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد نجاح منقطع النظير لـ Parasite؛ باعتباره واحدا من أفضل الأفلام لعام 2019، وبالاستناد إلى الأداء التمثيلي المبهر والترابط المحكم بين خطوط الشخصيات والأحداث، فضلا عن فوزه بجائزتي “غولدن غلوب” كأفضل فيلم بلغة أجنبية، وPalme d’Or بمهرجان “كان”.

تعتزم شبكة HBO تعزيز نجاح الظاهرة الكورية، التي ألقت بظلالها على الساحة الفنية العالمية، عبر تحويل الفيلم إلى مسلسل قصير مستوحى من أحداث الفيلم، وذلك من خلال تعاون مشترك بين الكاتب بونغ جون هو والمخرج آدم مكاي.

ويقول بونغ جون هو (مخرج وكاتب الفيلم الكوري “طفيلي”) إن المسلسل القصير المستوحى من الفيلم بمنزلة فرصة جيدة لتوسيع نطاق الأحداث ومن ثم الكشف عن مزيد من الأبعاد التي لم يظهرها الفيلم، وذلك عبر معايير جديدة فائقة الجودة.

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وبالتزامن مع الإعلان عن المشروع في الوقت الذي يعد فيه الفيلم منافسا قويا على الأوسكار بـ 6 ترشيحات، من المرجح أن يتوسع المسلسل الجديد في التركيز على قضايا “الرأسمالية”، في محاولة تعكس “الدراما الكورية” عبر المجهر.

جدير بالذكر، أن Parasite، أو “طفيلي” كما يُصطلح عليه، هو الفيلم الروائي السابع لـ”بونغ”، علما بأن شبكة HBO قد جاءت في مقدمة حرب المناقصات مع منصة “نتفليكس” للفوز بحقوق بث المسلسل المرتقب.