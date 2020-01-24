شبكة HBO Max تنتج مسلسل رسوم متحركة يسخر من هاري وميغان

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت منصة HBO Max الأميركية أنها ستبث سلسلة رسوم متحركة تستند إلى محاكاة ساخرة حول العائلة البريطانية المالكة، وسوف يسلط الضوء على الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، وفقاً لما ذكره موقع إي أونلاين.

تدور فكرة مسلسل The Prince الجديد حول ردود فعل الأمير جورج على الأخبار المتعلقة بميغان ماركل والعائلة المالكة، استناداً إلى حساب المحاكاة الساخر لـ”غاري غانيتي” على “انستغرام”.

ويصور العمل سكان قصر وندسور كما يراهم “الأمير جورج الصغير”، وشخصيات بارزة في حياته، بمن فيها “عمته ميغان العصرية وعمه هاري”.