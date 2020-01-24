“نتفليكس” تعرض أفلام “استوديو غيبلي” اليابانية

متابعة بتجــــــــرد: حصلت “نتفليكس”، الرائدة عالميا في عروض بث الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، على حقوق البث المباشر لـ21 فيلما روائيا من إنتاج شركة الرسوم المتحركة “استديو غيبلي” اليابانية.

ومن المقرر أن يجري عرض سلسلة الأفلام الروائية ابتداء من 1 فبراير المقبل، عبر منصة “نتفليكس” حول العالم، باستثناء الولايات المتحدة الأميركية وكندا واليابان، وفق بيان رسمي، وستتيح المنصة أيضا ترجمات عبر 28 لغة مختلفة حول العالم. من جانبه، أعرب توشيو سوزوكي، منتج في “استوديو غيبلي”، عن أمله بأن يكتشف المشاهدون عالم “غيبلي” عبر تقديم هذه التجربة من خلال منصة “نتفليكس” الرائدة عالميا.

علاوة على ذلك، سيجري إصدار عرض جميع أفلام “أستوديو غيبلي” على دفعات، بواقع 7 أفلام شهريا على مدار 3 أشهر.