“ديزني بلس” ترفع سقف التحدي

متابعة بتجــــــــرد: قبل إطلاق فيلم Toy Story 4، تستعد عملاقة الإنتاج السينمائي “ديزني”، بالتعاون مع “بيكسار”، لطرح أول فيلم قصير للأطفال، بعنوان Lamp Life، يحكي قصة Bo Peep، البطلة التي اختفت في الجزء الثاني من سلسلة الأفلام الكارتونية الشهيرة، والتي تعود لتروي قصتها، وتخبر الجميع كيف كانت حياتها.

وبحسب موقع ET Online الأميركي الفني، فإنه من المقرر عرض الفيلم القصير، الذي يعد تحدياً جديداً تخوضه عملاقة الإنتاج “والت ديزني”، على خدمة البث المباشر “ديزني بلس” في 31 يناير الجاري.

ويحكي الفيلم قصة اللعبة المصنوعة من البورسلين “بو بيب”، التي اختفت لمدة 20 عاماً، وتعود الآن لتروي لصديقها “وودي” كيف كانت ضائعة، حيث جرى وضعها فوق مصباح في غرفة طفل، مما جعلها عرضة للحرائق بسبب الكهرباء، لتتعرض لاحقاً لمجموعة من المغامرات.