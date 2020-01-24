ماجدة الرومي تختتم مهرجان موسيقى أبوظبي الكلاسيكية

متابعة بتجـــــــــرد: تحيي الفنانة اللبنانية ماجد الرومي حفل ختام مهرجان “موسيقى أبوظبي الكلاسيكية” لعام 2020.
ومن المقرر أن تلتقي “الرومي” جمهورها الإماراتي والعربي في جزيرة ياس بمدينة أبوظبي الإماراتية يوم الجمعة في 7 شباط/فبراير المقبل.
وكانت الرومي شاركت محبيها هذا الخبر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن ماجدة الرومي طرحت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أغنية جديدة تحمل اسم “الأرض ستبقى عربية” خاصة باحتفال “تحدي القراءة” في دبي. الأغنية التي تشيد باللغة العربية، هي من كلمات وألحان مدحت العدل ومن توزيع ميشال فاضل.
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