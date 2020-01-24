3 أفلام مرشحة للأوسكار تشارك بمهرجان أسوان السينمائي

يعرض مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في نسخته الرابعة، التي تقام خلال الفترة من 10 حتى 15 فبراير/شباط، 3 أفلام حصلت مجتمعة على 4 ترشيحات للأوسكار.

في القسم الرسمي خارج المسابقة، يُعرض فيلم Honey land (أرض العسل) في عرضه الأول في أفريقيا، من إخراج تمارا كوتيفيسكا وليبومير ستيفانوف، ومن إنتاج جمهورية مقدونيا.

الفيلم مرشح للأوسكار في فئتين هما: أفضل فيلم تسجيلي طويل وأفضل فيلم دولي، وهي المرة الأولى في تاريخ الأوسكار التي يترشح فيها فيلم واحد لهاتين الجائزتين.

وتدور أحداث الفيلم حول آخر جامعة للنحل في أوروبا، وهي تحاول رعاية النحل للحفاظ على توازن الطبيعة.

وعُرِض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان "صندانس" خلال العام الماضي، إذ حصد 3 جوائز من بينها جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مسابقة "سينما العالم- قسم الأفلام التسجيلية".

ويُعرض أيضًا في القسم الرسمي خارج المسابقة، الفيلم السوري "الكهف" من إخراج فراس فياض، وتشارك في إنتاجه كلٌ من الدنمارك وألمانيا والولايات المتحدة.





وحصل الفيلم على ترشيح للأوسكار في فئة أفضل فيلم تسجيلي طويل، وهو الترشيح الثاني لمخرجه بعد أن ترشح عن فيلمه السابق "آخر الرجال في حلب".

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ويتناول الفيلم قصة مجموعة من الطبيبات يعملن في كهوف تحت الأرض لرعاية المصابين أثناء الحرب في سوريا، في ظروف صعبة للغاية.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة لمهرجان أسوان، يُعرض فيلم Daughter (ابنة) من إخراج وتحريك داريا كاشيفا، وإنتاج جمهورية التشيك، والفيلم مرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم تحريك قصير.

وتدور أحداث الفيلم عن فتاة تستعيد ذكرياتها مع أبيها المريض داخل المستشفى.

وهذا الفيلم يُقدّم دون حوار، وسبق له الحصول على المركز الأول في أفلام التحريك في جوائز الأكاديمية لأفلام الطلبة.





ووقع اختيار إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة على فيلم "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر ليكون فيلم افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان يوم 10 فبراير/شباط، بجانب تمثيله السينما المصرية في مسابقة الأفلام الطويلة.

وتدور أحداث الفيلم عن زوجة تحاول مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد تعرض زوجها للحبس على ذمة قضية، ويتعرض الفيلم لعدة جوانب تخص المرأة داخل المجتمع المصري.

ويؤدي دور البطولة في الفيلم الممثلة بسمة، ويشاركها محمد سرحان وبسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج هشام صقر، وشارك في إنتاجه مع محمد حفظي.

وكان العرض العالمي الأول للفيلم في الدورة الماضية لمهرجان "تورونتو"، بينما سيكون العرض الأول له في مصر من خلال مهرجان أسوان.

وأعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة خلال الأيام الماضية عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل والتي يرأسها مخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج وتضم في عضويتها المنتج الروماني أليكس تيودورسكو والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لا كروز، والنجمة المصرية منة شلبي.