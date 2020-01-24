توبا بويوكستون تعيش رعبا بسبب محاولة سرقة.. إليك تفاصيل ما حدث!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عاشت النجمة التركية توبا بويوكستن لحظات من الرعب والخوف بعدما اعترضها بائعان متجولان حاولا الحصول على بعض الأموال منها، عند خروجها من الحفل الذي أقيم بمناسبة إطلاق مسلسلها الجديد عبر منصة "نتفليكس".

وفي التفاصيل، فإن توبا ولدى خروجها من متحف بيرا الذي كانت تتواجد فيه لحضور حفل منصة "نتفليكس" الذي شهد إطلاق مسلسلها الجديد "صعود الإمبراطورية العثمانية"، اعترض طريقها بائعان متجولان طلبا منها المال ولكنها رفضت، مما جعلهما يحاولان التهجم على سيارتها ومحاولة الدخول إليها، مما أخافها قبل أن تطلب من سائقها أن يتحرك بعيدا عنهم ويمسك بهما رجال الأمن الذين يرافقونها.

وكانت توبا قبل هذه الحادثة، تتواجد في حفل الترويج الخاص بعملها الدرامي الجديد والأول عبر شاشة المنصة العالمية، وهو مسلسل تاريخي يحكي قصة صعود الإمبراطورية العثمانية ويتناول سيرة محمد الفاتح، واعتمدت إطلالة ساحرة جمعت ما بين الكلاسيكية والأناقة في الوقت عينه، إذ ارتدت قميصا مزينا بالكشاكش، ونسقته مع تنورة سوداء تخطت حدود الركبة، وأكملت إطلالتها بحقيبة باللون الأحمر وجاءت جميعها من درار الأزياء الإيطالية "دولتشي أند غابانا".

واعتمدت تسريحة الشعر الملتف نحو الداخل، ذي طابع فينتاج كما لجأت إلى مكياج ناعم.

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كما أطلت بلوك مختلف قبل الحفل، حيث كانت برفقة أبطال المسلسل خلال إجراء مقابلة تلفزيونية، واختارت الظهور بفستان من مجموعة Ozgur Masur لخريف 2019 جمع ما بين اللونين الأحمر والأسود وما بين القماشين المخملي والشفاف، فيما لجأت إلى تسريحة الكعكة المرتفعة مع ترك خصلات جانبية منسدلة واعتمدت مكياجا ناعما للغاية.

وبمجرد انتهاء الحفل تصدرت توبا الترند التركي، كما تداول رواد التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لها من مسلسلها ظهرت فيها وهي لا ترتدي الملابس وتجلس في حمام تركي متغزلين بجمالها.

كما تداولوا تصريحها الخاص حول العمل والذي جاء فيه أن العمل كان أول مسلسل تركي ناطق باللغة الإنجليزية، مبررة ذلك بأن العمل بدأ من نتفليكس الأميركية لا التركية؛ وهو ما جعلهم يقررون أن يكون باللغة الإنجليزية ويدبلج بالتركية في ما بعد.

وتلعب توبا في المسلسل دور مارا خاتون، زوجة مراد الثاني، التي لم تنجب أطفالا وتحب محمد الفاتح كأنه ابنها.