كيم كارداشيان أمام القضاء بسبب صورة مع زوجها.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقام المصور الأمريكي سعيد بولدن دعوى قضائية ضد نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان بسبب استخدامها غير المصرح به لصورة لها مع زوجها نجم الراب كاني ويست، الذي سجل لحظة للزوجين خلال رحلة لهما في إفريقيا عام 2018.

ووفقا لتقرير نشرته مجلة "بيج سكس"، رفع بولدن دعوى قضائية في محكمة بروكلين الفدرالية ضد كارداشيان، مدعيا أن نجمة "Ketting Up With The Kardashians" لم تطلب إذنا لاستخدام الصورة.

وكانت سيدة الأعمال قد شاركت الصورة بالأبيض والأسود في 1 أكتوبر 2018، على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، حيث تمتلك كيم 157 مليون متابع وحققت الصورة أكثر من مليوني إعجاب.

ووفقا له، لم تطلب كيم أبدا الحصول على إذن بمشاركة الصورة، والتي تعتبر جريمة جنائية متعلقة بحقوق الملكية، نظرا لعدم وجود تصريح يسمح بتداولها.

وعلى الرغم من أن المصور لم يطلب مبلغا معينا من المال، فقد أفصح تقرير نشره موقع "تي إم زد" المعني بأخبار المشاهير عن رغبة المصور في تحويل جميع الأرباح التي تم الحصول عليها من المنشور، بالإضافة إلى التعويض الذي ستحكم به المحكمة.

بالموازاة مع ذلك، رفع سعيد بولدن أيضا دعوى ضد خط إنتاج الملابس الداخلية المعروف بـ"Skims Body"والذي تملكه كيم كارداشيان، لأن هذا الحساب الرسمي لهذا الخط، يعيد نشر الصورة على الرغم من أن الحساب لم ينشر الصورة التي التقطها المصور.

ولم يدلِ أحد من فريق العلاقات العامة أو الممثل القانوني لنجمة الواقع بأي بيانات إلى وسائل الإعلام حول هذا الموضوع، على الرغم من مثولها أمام محكمة نيويورك لمتابعة القضية، كما لم تتحدث كيم كارداشيان وكاني ويست عن ذلك أيضا.

وفي السياق ذاته، تعرضت كلوي كارداشيان -شقيقة كيم- أيضا في الماضي لقضية انتهاك حقوق الطبع والنشر، تم رفع الدعوى ضد كلوي في عام 2017 في محكمة لوس أنجلوس الفيدرالية، وادعى المصور أن كلوي استخدمت صورة لها وكورتني كارداشيان دون طلب إذن.