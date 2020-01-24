أمينة خليل تكشف كواليس "لص بغداد" وتستعد لتصوير فيلمها مع إلهام شاهين

كشفت النجمة أمينة خليل، تفاصيل وكواليس فيلمها الجديد “لص بغداد”، الذي تشارك في بطولته مع النجم محمد إمام، وبدأ عرضه في جميع السينمات من الأربعاء.

وقالت خليل، إن تصوير الفيلم كان شاق نظرًا لمشاهد الأكشن الكثيرة التي تتواجد بالعمل، بالإضافة إلى الديكورات الخاصة بالتصوير والجرافيكس المستخدم، ساعدوها بشكل كبير على ارتياحها للتصوير ولتقديم شخصيتها الجديدة على الجمهور.



ويشارك في بطولة فيلم “لص بغداد” بجانب محمد إمام كل من فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما، وإنتاج سينرجي فيلمز.



كما تواصل أمينة في الوقت الحالي، تصوير مشاهدها في الفيلم الرومانسي “تؤام روحي”، الذي يخرجه عثمان أبو لبن، ومن بطولة حسن الرداد، عائشة بن أحمد، عزوز عادل، ومن إنتاج أحمد السبكي



ومن جانب آخر تستعد أمينة لتصوير فيلمها الجديد “حظر تجول”، وهو من إخراج وتأليف أمير رمسيس، وبطولة إلهام شاهين، كامل الباشا، أحمد مجدي، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.

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