"هاملت الاسكندراني" يحتفي بميلاد يوسف شاهين

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""الخليج 365"" من بيروت: تحتفل سينما مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا، مساء اليوم الجمعة، بالعرض الأول للفيلم التسجيلي "هاملت الإسكندراني" للمخرجة منى غندور، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد الـ94 للمخرج العالمي يوسف شاهين.

ويُعرض الفيلم ضمن نشاط نادي السينما الأفريقية الشهري، الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية وشركة أفلام مصر العالمية.

كما تُعرَض مساء اليوم نسخةً مرممة من الفيلم الروائي الطويل "عودة الابن الضال" إنتاج عام 1976، عن قصة ليوسف شاهين بالاشتراك مع صلاح جاهين، وبطولة شكري سرحان، ومحمود المليجي، وهدى سلطان وماجدة الرومي.

يشار إلى أن عروض الأفلام ستجمع نخبة من الفنانين، منهم: رئيس الشرف لـ"مهرجان الأقصر" محمود حميدة، عضوتا اللجنة العليا فيه سلوى محمد علي وليلى علوي، رئيسه سيد فؤاد، مديره عزة الحسيني والمنتج السينمائي جابي خوري.