شكرا لقرائتكم خبر عن The Lion King يبدأ رحلة جديدة بالمنصات الرقمية بعد حصده 1.65 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فيلم الرسوم المتحركة The Lion King رحلة جديدة عبر المنصات الرقمية، وقررت الشركة المنتجة عرضه يوم الاثنين المقبل عبر منصة Disney+، بعد انتهاء رحلته في شباك التذاكر التي بدأت في يوليو الماضي وانتهت بتحقيقه مليار و650 مليون دولار إيرادات.

فيلم The Lion King هو إعادة إحياء لنسخته الكرتونية الشهيرة الصادرة عام 1994، والتي ارتبط بها جيل التسعينيات والثمانينيات، ويتتبع فيلم The Lion King قصة سيمبا الشبل الصغير الذي يسعى لاسترداد عرشه كملك بعد مقتل والده على يد أخيه الأصغر، فيخوض سيمبا في الكثير من المواقف تعلمه المعنى الحقيقي للشجاعة والمسئولية.

ويضم النسخة الجديدة من فيلم The Lion King الكثيرمن التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.

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كما تقترب شبكة ديزني الرقمية، لإضافة فيلم Toy Story 4 لقائمة عروضها أوائل فبراير المقبل، بعد مشوار طويل في شباك التذاكر حيث حقق أكثر من مليار و100 مليون دولار خلال فترة عرضه منذ يونيو الماضي.

الفيلم يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم توم هانكس، آنى بوتس،كيانو ريفز، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، تيم ألين، لورى ميتكالف، بونى هانت، جودى بنسون، لورى آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكى، إستل هاريس، جيف بيدجون.

تدور أحداث الفيلم، بعد أن أصبح كلا من وودي وفريقه ضمن ألعاب الطفلة "بوني"، يكتشف أن هناك لعبة جديدة ضمن ألعابها وهي الشوكة "فوركي"، التي تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول وودي وأصدقاءه إنقاذها وإرجاعها لبوني، وأثناء رحلته يقابل اللعبة "بو" التي فُقدت سابقا في الجزء السابق، وتبدأ إقناع وودي بالذهاب معها إلى مدينة الألعاب، حيث الكثير من الأطفال هناك، فيجد وودي نفسه مشتتا بين اكتشاف عالم جديد، أو العودة بفوركي إلى بوني