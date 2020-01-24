شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف آخر أخبار حفل جوائز الـGrammys..تايلور سويف تغيب وبيونسيه في المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إيام قليلة تفصلنا عن توقيت حفل توزيع جوائز الـ Grammys لعام 2020، المقرر له يوم الأحد المقبل في الساعة الثالثة فجراً بتوقيت القاهرة، حيث يعد الحفل واحدا من أهم الحفلات الفنية في العالم، ويحضره عدد هائل من نجوم الغناء في العالم.

ويشهد الحفل المقبل الكثير من المفاجآت بحسب تقرير أعدته صحيفة الجارديان البريطانية، منها احتمالية غياب المطربة العالمية تايلور سويفت عن الحفل بعد استبعادها بشكل كبير من المنافسة الكبرى، التي استقرت على اريانا جراندى ولانا ديل ري بحسب التقرير.

ومن المقرر أن تصدر ديمي لوڤاتو اغنيتها الجديدة Anyoneمباشرةً بعد ادائها في حفل الجوائز، وهى الأغنية التي قامت بتسجيلها قبل تعاطيها الجرعة الزائدة من المخدرات عام 2018 وانتقلت على أثرها للمستشفى.

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وبالرغم من احتمالية غيابها عن حفل توزيع الجوائز، إلا ان إدارة الحفل خصصت مقعد للمطربة العالمية تايلور سويفت بجوار فرقة BTS العالمية، وخلف المطربة العالمية بيونسيه وزوجها المطرب العالمي JAY-Z.

ووفقا للتقرير الذي أعدته الجريدة الريطانية، فان حفل الجوائز لهذا العام، يشهد منافسة قوية من النساء بعد سيطرة الرجال على حفل الجوائز منذ عام 2013 وحتى 2018 بنسبة 91% للجوائز، ومن المقرر ان يترأس نيل بورتنو.

وأعلن القائمون على الحفل أن النجمة العالمية روزاليا ايضا ستقدم إحدى الاستعراضات ضمن فقرات حفل الـ Grammy و الذي ينتظره الملايين من حول العالم، ويشارك بالحفل عدد كبير من النجوم الذين سيقدموا بتقديم استعراضات غنائية مميزة، ومن ابرزهم إريانا جراند و بليك شيلتون و جوين ستيفانى ، كذلك تشارك النجمة العالمية بيلي إيليش ايضا حفل " grammy " لهذا العام .

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020 في26 يناير الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية، و ستقوم بتقديم الحفل النجمة العالمية اليشيا كيز ، و يذاع الحفل علي الهواء مباشرة علي قناة CBS .