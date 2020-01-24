شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة إخراج باسم سعد عرفة فى مهرجان شرم الشيخ السينمائي والان مع تفاصيل الخبر
جدير بالذكر أن المخرج الراحل ولد فى ١ أبريل عام ١٩٢٣ قام بإخراج العديد من الأفلام منها "رحلة العمر" لأحمد مظهر ومريم فخر الدين وشمس البارودى، و" بيت من الرمال" لأحمد مظهر وبوسى، و"اللص" بطولة فاروق الفيشاوى ونجلاء فتحى ووحيد سيف، و"مرزوقة" بطولة فريد شوقى وبوسى وفريد الفيشاوى، و"غرباء" بطولة سعاد حسنى وشكرى سرحان وعزت العلايلى و حسين فهمى، و"اعترافات امرأة" بطولة نادية لطفى وصلاح ذو الفقار وكمال الشناوى و"اجازة صيف" مع فريد شوقى ونيللى وزكى رستم.
ويعقد المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وتنظمه مؤسسة نون للثقافة والفنون التى أسسها المخرج الكبير الراحل د. محمد كامل القليوبى والناقدة د. ماجدة واصف والمخرج الكبير داوود عبد السيد والناقد يوسف شريف رزق الله والكاتب الصحفى جمال زايدة ومدير التصوير وديد شكرى والناقدة ماجدة موريس.
وأشاد الكاتب الصحفى جمال زايدة بالدعم الكبير الذى تقدمه وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة للمهرجان الذى يركز هذا العام على السينما المستقلة وقضايا الشباب التى توليها الدولة أهمية كبيرة.
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