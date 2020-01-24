شكرا لقرائتكم خبر عن الفراغ وحش مفيش كلام.. كريس هيمسوورث يقلد "كلبه" في كيفية النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من انشغاله بتصوير الكثير من الأفلام المنتظر طرحها على مدار العام الجاري والقادم، فإن الممثل العالمي كريس هيمسوورث، ظهر في مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي بانستجرام، ليؤكد على وجود وقت فراغ كاف له.

وظهر هيمسوورث صاحب شخصية Thor الشهيرة في عالم مارفل، في مقطع الفيديو الجديد، وهو يقلد "كلبه" في وضعية النوم، من أجل تغير وضعيه نومه فيما بعد، ويظهر الكلب وهو نائم بجواره على الأرض وهيمسوورث يحاول تقليده، وكتب "كنت اعمل على تغيير وضعية نومي مؤخراً عن طريق مراقبة الحيوانات في بيئتها وأرى كيف تنام".

يعد الممثل العالمى كريس هيمسوورث من أبرز ممثلى هوليوود، الذين يهتمون بلياقتهم البدنية والمحافظة دائماً على الاستمرار فى الالعاب الرياضية وتحقيق المعادلة الصعبة فى الموازنة بين العمل والتدريبات، ويظهر فى أغلبية أعماله السينمائية فى دور البطل المهتم بهيئته قبل ادائه.

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ونشر هيمسوورث مؤخراً، مقطع فيديو من داخل كواليس تصوير فيلم Avengers: Endgame وهو يقوم بارتداء البدلة التى قامت بتغير ملامح جسده إلى شخص بدين، والتى وصفها فى إحدى لقاءاته التلفزيونية بأنها اكثر اللحظات التى شعر بها بأنه شخص مثير فى حياته على الأطلاق.



كريس هيمسوورث

ونجح فيلم Avengers Endgameفى تحقيق رقم قياسي جديد منذ ايام، بعد اعتلاءه عرش أكثر الافلام تحقيقاً للإيرادات فى التاريخ بأكثر من 2.8 مليار دولار، بعد تغلبه على فيلم avatar الذى أحتل المقدمة لأكثر من 10 سنوات منذ 2009.