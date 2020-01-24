شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تريلر وبوستر مسلسل Motherland: Fort Salem والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة Freeform، أول تريلر وبوستر للمسلسل الجديد Motherland: Fort Salem، الذى يدور في إطار تشويقى، ومن المقرر أن يطرح بداية من 18 مارس المقبل، وسيتكون الموسم الأول من العمل على 10 حلقات، ستكون كل حلقة مدتها ساعة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

تدور أحداث مسلسل "Motherland: Fort Salem" في أمريكا البديلة في الوقت الحاضر، حيث أنهت الساحرات اضطهادهن قبل 300 عام، وذلك من خلال إبرام صفقة مع الحكومة الأمريكية المزدهرة للقتال من أجل وطنهن، وبالتالي يتم قلب الأدوار التقليدية بين الشعب والسلطة، حيث تقاتل النساء في الخطوط الأمامية تهديدات إرهابية تلوح في الأفق بشكل مألوف لعالمنا، ولكن باستخدام تكتيكات وأسلحة خارقة للطبيعة.

وتقوم ببطولة المسلسل الجديد تايلور هيكسون في دور رايل، وهي مجندة مترددة في قضايا السلطة الكبرى التي توفيت والدتها مؤخرًا أثناء تأديتها لواجبها، وجيسيكا ساتون في دور تالي، وهي ساحرة عاطفية قوية وفضولية تم تجنيدها على الرغم من رفض والدتها الشغوف، كما تلعب آشلي نيكول ويليامز دور أبيجيل، الساحرة الذكية بلا منازع، والمبتكرة والشجاعة التي تنحدر من المراتب العليا من مجتمع الساحرات العسكرية، وهي متحمسة للانضمام إلى صفوف جيش السحرة، وتقوم أماليا هولم بتجنيد المجندين الشباب الذين يلعبون مع سكيلا، وهي مجندة مرحة، وتلعب ديميتريا ماكيني دور الأناكوستيا، وهى رقيب حفر ولكنها مضحكة ودورها الرئيسي هو إبقاء المجندين الشباب على قيد الحياة من خلال التدريب الأساسي.

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وأعلنت شبكةFreeform عن تجديد مسلسلها التليفزيونىGrown-ish، للموسم الرابع، وذلك بعد عرض الموسم الثالث بإيام، حيث طرحت أولى حلقاته في 16 يناير الجارى، مسلسل Grown-ish من بطولة يارا شاهيدي، تريفور جاكسون، فرانسيا ريسا، إميلي آركل، جوردان بوهات، كلوي بيلي، هالي بيلي، لوكا سبات، وديجي سيمونز، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".



Motherland Fort Salem (2)



Motherland Fort Salem (3)