نانسى عجرم وقتيل الفيلا.. القصة الكاملة للجريمة الغامضة (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورات متلاحقة فى القضية التى شغلت الرأى العام لأكثر من أسبوعين، إنها مقتل سارق فيلا الفنانة نانسى عجرم على أيدى زوجها الدكتور فادى الهاشم، حيث اقتحم لص منزل الفنانة نانسى عجرم بلبنان، وقام بتهديد الأسرة بالسلاح للحصول على مجوهرات، فما القصة وما آخر تطوراتها؟.. وهذا ما نستعرضه فى السطور التالية. فى الخامس من يناير اقتحم محمد الموسى سورى الجنسية فيلا نانسى عجرم أطلق فادى الهاشم زوج نانسى عجرم النار على الشاب السورى تعددت الروايات وتضاربت حول الحادث قال البعض إن "الموسى" حاول وبحيازته سلاح اقتحام غرفة الأطفال فأرداه الأب قتيلًا لتتوالى المفاجآت فى القضية.. كشفت التحريات حتى الآن أن سلاح الموسى "فشنك" ولم يحتوى ذخيرة حية شائعات عدة تحدثت عن وجود "علاقة سابقة" بين القتيل وأسرة نانسى عجرم وتناقل بعض رواد موقع التواصل صورة تجمع نانسى وزوجها بشبيه للقتيل بدورها نفت الفنانة اللبنانية الرواية Advertisements قالت نانسى إن القتيل لم يسبق له العمل لديهم وأن الصورة المتداولة لمستشارها الإعلامي أكد الطب الشرعى أن القتيل تلقى 17 طلقة ليواجه الزوج بذلك تهم "القتل العمد" قضائياً.. بات الهاشم رهن التحقيقات لحين استكمال سماع الشهود. قدم زوج الفنانة طلب لقاضى التحقيق لرفع الحظر عن سفره دون جدوى محامية أسرة القتيل تحدثت عن "قصور " فى تقرير الطب الشرعى استندت المحامية إلى أن التقرير لم يحدد توقيت الوفاة، وما إذا كان القاتل شخص أم أكثر!! توالت التحقيقات والروايات وفى محاولة لاجتياز الأزمة، أعلنت نانسى ظهورها مجدداً للجمهور قريباً تحيى الفنانة حفل فى مصر يوم 28 فبراير المقبل.

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