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صور.. بطرس دانيال يزور الفنان يوسف فوزى ويهديه سورة من القرآن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، بزيارة الفنان يوسف فوزى بمنزله للاطمئنان على حالته الصحية ورفع روحه المعنوية، وإهدائه سورة من القرآن، وقد أبدى الفنان القدير سعادته البالغة ووجه شكره لجمهوره ومحبيه لمشاعرهم الرقيقة والصادقة في السؤال عنه وعلى صحته، ويأتى ذلك بعد حواره مع الخليج 365، الذى أعرب عن سعادته خلاله بردود الأفعال بعد انتشار فيديو اللقاء معه، والذى تلقى الكثير من التليفونات والرسائل للاطمئنان عليه والدعاء له من جميع أنحاء العالم

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وأكد الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه سعيد جدا بردود الأفعال بعد انتشار الفيديو الذى وجه من خلاله رسالة لجمهوره والملايين من محبيه، قائلا:" ناس كتير من الفنانين والجمهور والقنوات تواصلوا معى وتليفونى مابطلش رن".

 

وقال ضاحكا:"كلمتنى معجبة من نجع حمادى وقالتلى إزيك يامووز وغنت لى ياواد ياتقيل ، واتصل بيا طلبة معهد الفنون المسرحية وقالولى الدفعة عاوزة تزورك".

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وتابع الفنان الكبير أن الأب بطرس دانيال تواصل معه وأخبره بأنه سيزوره الخميس، كما أنه سيظهر فى عدد من البرامج الفضائية، مؤكدا أنه سعيد بحالة الحب الكبيرة التى غمرته من آلاف المعجبين بعد نشر فيديو الخليج 365.

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وبدأ الفنان يوسف فوزى فى حالة نفسية ومعنويات مرتفعة خلال زيارة نظمها وفد من الخليج 365 مساء أمس، مؤكدا أنه يتعجب من انتقاد البعض لظهوره فى فيديو الخليج 365، على الرغم من أنه صوره بكامل إرادته ووعيه ، قائلا:"الحمد لله لم أصب بالزهايمر ووافقت على الفيديو بكامل وعى".

 

وكان الفنان يوسف فوزى اختص الخليج 365 بحوار وفيديو أشار خلاله إلى أنه عرض عليه أكثر من 10 عروض تمثيلية يجسد خلالها دور مريض شلل الرعاش ولكنه رفضها.

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واستكمل: "أنا حاليا أقضى حياتى فى منزلى وأشاهد الأفلام والمسلسلات من خلال التليفزيون ومش بخرج إلا نادرا، وأصدقائى فى الوسط الفنى جميعهم لهم الخيرعليا فنيا وكلهم قريبين منى ".

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ووجه يوسف فوزى رسالة لجمهوره من خلال الخليج 365 قائلا: "شعب مصر شعب طيب لما تشوفوا الفنانين الذين رحلوا فى الأعمال السينمائية أو التليفزيونية اقرأوا الفاتحة لهم، وأدعولى بالشفاء أيضا، وليس لدى شىء غير أن أقول اللهم إنى لا أسالك رد القضاء ولكنى أسألك اللطف فيه، وأسالك حسن الختام".

 

وكان الفيديو الذى انفرد به الخليج 365 مع الفنان الكبير يوسف فوزى أثار حالة كبيرة من التفاعل والجدل بعد تداوله على نطاق واسع وتعاطف ملايين الجماهير مع الفنان المحبوب، وادعى البعض أنه تم تصوير الفنان دون علمه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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