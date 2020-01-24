شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ألف ورقة تحقيق ورسائل القراء وأرشيف الصحافة عصارة الوثائقى "سيد قطب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الفيلم الوثائقى الذى يتناول حياة الإرهابى سيد قطب، محط أنظار الجميع، خاصة بعدما عرض الجزء الأول منه على شاشة قناة dmc، حيث يعد قطب الشخصية الأبرز في تشكيل فكر التنظيم الإرهابى، الذى ظل يبث سمومه إلى الشباب والرجال والسيدات طيلة الـ 7 عقود الماضية، وكشف القناة العارضة أن الفيلم سيتم تقديمه على جزئين، كل جزء يعرض على مدار ساعة كاملة.

وبسؤال مؤلف الفيلم الوثائقى أحمد الدرينى قال لـ"الخليج 365" ، إن الفيلم عرض الجزء الأول منه أمس الأول الأربعاء على شاشة dmc، ثم يتم عرضه على باقى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية تباعا، مشيراً إلى أن الجزء الثانى سيعرض يوم الأربعاء المقبل على dmc ايضا، والذى يتناول السنة الأخيرة لسيد قطب قبل الحكم عليه بالأعدام شنقاً بسبب جرائمه التى شارك فى التخطيط لها .

وأضاف الدرينى، أنه استمر فى التفريغ والبحث فى ما يقرب من 24 ألف ورقة تحقيق تخص نيابة أمن الدولة والمباحث الجنائية العسكريةوالمباحث العامة، لإستخراج كل ما يخص التحقيق فى قصية تنظيم 65 الذى كان يترأسه ويديره سيد قطب من داخل محبسه، كما تم البحث فى أرشيف سيد قطب من خلال أرشيف الصحف المصرية ولعل أبرزها رسائل القراء والأخبار والتقارير المكتوبة عنه .

واضاف الدرينى، أن فيلم سيد قطب أول أول توثيق من الدولة المصرية على جرائم تلكط الجماعية الأرهابية، والكشف عن مخططاتهم وأعمالهم الدنيئة ضد الشعب المصرى الأصيل.

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وأعتمد تنظيم 65 على التخطيط لاغتيال رجال الدولة وعلى رأسهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ونسف الكباري والمؤسسات، بالإضافة إلى التخطيط الأعظم لنسف القناطر الخيرية، الذى سيكون أعظم جرائم الارهابية على منذ نشأتهم .

يشار إلى أن الإرهابى وزعيم التنظيم سيد قطب، ولد في قرية موشا وهي إحدى قرى محافظة أسيوط، تلقى تعليمه الأولي وحفظ القرآن الكريم ثم التحق بمدرسة المعلمين الأولية عبد العزيز بالقاهرة ونال شهادتها والتحق بدار العلوم وتخرج عام 1352 ه - 1933 ، عمل بوزارة المعارف بوظائف تربوية وإدارية، وابعثته الوزارة إلى أمريكا لمدة عامين وعاد عام 1370 هـ - 1950 م. انضم إلى حزب الوفد المصري لسنوات.

وعندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها زادت الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية سوءًا وفسادًا وكانت جماعة الإخوان المسلمين هي أوضح الجماعات حركة وانتشارًا حتى وصلت لمعاقل حزب الوفد كالجامعة والوظائف والريف وأخذت تجذب بدعوتها المثقفين، و في 23 أغسطس عام 1952م عاد قطب من الولايات المتحدة إلى مصر للعمل في مكتب وزير المعارف، وقامت الوزارة على نقله أكثر من مرة الأمر الذي لم يرق لسيد فقدم استقالته من الوزارة في تاريخ 18 أكتوبر عام 1952م. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ازدادت الأحوال المعيشية والسياسية سوءًا ولعبت حركة الإخوان المسلمين دورًا بارزًا في عجلة الإصلاح والتوعية. واستقطبت حركة الإخوان المسلمين المثقفين.