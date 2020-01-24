صور| "صبايا مخدة الكحل" يعود بعد 22 عامًا على"الطليعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

افتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، أمس الخميس، العرض المسرحي"صبايا مخدة الكحل" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور بالعتبة، بحضور الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة، والفنان محمد نور، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، وغيرهم من المسرحيين وسط إقبال جماهيري كبير.

"صبايا مخدة الكحل" تمثيل الفنانة سميرة عبدالعزيز ، ديكور وملابس نعيمة عجمي، كتابة حوار كوثر مصطفى، رؤية موسيقية وإخراج إنتصار عبدالفتاح.

يذكر أن، عرض"صبايا مخدة الكحل" هو إعادة إنتاج لعرض "مخدة الكحل"، والذي تم تقديمه أول مرة عام 1998 على مسرح الطليعة، وذلك في إطار خطة مسرح الطليعة لعمل إعادة "ريبرتوار" لأهم أعمال الفرقة، التي قدمت على مسرح الطليعة خلال الأعوام السابقة، لإعطاء الفرصة للأجيال الجديدة لمشاهدة عروض فارقة من تاريخ المسرح المصري.