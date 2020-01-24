محمد إمام: "شكرا إنكم خليتوا لص بغداد رقم واحد"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان محمد إمام رسالة شكر لجمهوره، بعد نجاح فيلمه "لص بغداد"، الذي بدأ عرضه أول أمس بدور العرض السينمائي في مصر.

ونشر إمام صورا، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "شكرا إنكم خليتوا لص بغداد رقم واحد في مصر، شكرا على كلامكم وحبكم واستقبالكم العظيم".

تابع إمام: "الفيلم من الأسبوع المقبل في كل سينمات الوطن العربي، يوم 29 استنوني إن شاء الله في دبي، يوم 31 علشان افتتح الفيلم معاكم في الأردن".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.