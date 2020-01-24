فيديو| حسن شاكوش يعلن انضمامه لنقابة المهن الموسيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن حصوله على عضوية نقابة المهن الموسيقية، وأصبح رسميًا عضو نقابي.

وقال "شاكوش"، خلال لقائه في برنامج "حديث المساء"، المذاع عبر mbc مصر، إنه سعى للحصول على العضوية، حتى لا يخالف القانون خاصة بعد شهرته، مؤكدًا أنه حصل عليها قبل يوم واحد فقط.

واشتهر شاكوش بمشاركته لحمو بيكا في مهرجان "وداع يا دنيا وداع"، و"عايم في بحر الغدر"، وقدم بمفرده أغنية "بنت الجيران"، وأغنية "أشكرك"، في مسلسل الكبير أوي، ومهرجان "الكوتشي اللي باش" خلال فيلم "علي معزة وإبراهيم".