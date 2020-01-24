بالصور| بطرس دانيال يزور يوسف فوزي في منزله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

زار الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الفنان يوسف فوزي في منزله، اليوم، بعدما انتشر مقطع فيديو له، تحدث خلاله عن مرضه بـ"الشلل الرعاش"

ونشر بطرس صورًا تجمعه بالفنان يوسف فوزي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "شكراً لكل من قام بزيارة الفنان القدير يوسف فوزي بمنزله للاطمئنان عليه وعلى حالته الصحية وأخص بالذكر د. ميشيل مرقس بالرغم من مرضه والأستاذ ميار شعبان والمايسترو ماجدولين الذين صمموا على رفع روحه المعنوية بوجودهم".

وتابع "وحرص كلا من حرمه مدام شاهيناز وابنه عمر على استقبال الضيوف بكل مودة وترحاب. وقد أبدى الفنان القدير عن سعادته البالغة وشكره لجمهوره ومحبيه لمشاعرهم الرقيقة والصادقة في السؤال عنه وعلى صحته، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في رفع روحه المعنوية. وفي ختام الزيارة قمنا بإهدائه سورة قرآنية".

يُذكر أن الفنان يوسف فوزي غاب عن الفن منذ عام 2015، بعد إصابته بمرض الشلل الرعاش، إذ كانت آخر مشاركة له في مسلسل "ولي العهد" مع المخرج محمد النقلي.