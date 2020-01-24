فيديو| طوني خليفة: "يا ويل نانسي عجرم إذا لم يكن القتل بسبب السرقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رد الإعلامي اللبناني طوني خليفة، على الانتقادات التي تعرض لها عقب حلقته مع والد وزوجة قتيل فيلا نانسي عجرم، والتي تناول خلالها قضية الحادث الشهير، بدعوى محاولة توريط أسرة الشاب.

وقال ببرنامج ET بالعربي، إنه في حال ثبوت التهمة على زوج نانسي، أو التأكد من معرفتهم المسبقة به، سيشن هجومًا عليهما، وتابع: "يا ويل نانسي وزوجها إذا ثبت أن القتل لم يكن لهجوم الشاب على الفيلا بغرض السرقة".

استنكر "خليفة" الهجوم من قبل البعض على نانسي عجرم، والتهديدات التي تخرج علناً لها ولعائلتها، مشيراً إلى أنها فنانة وعملها يلزمها بالغناء على المسرح كيف يتم إهدار دمها بهذه الصورة.

يُذكر أن منزل الفنانة نانسي عجرم تعرض للسطو بغرض السرقة من قبل شاب، مما جعل زوجها فادي الهاشم يرديه قتيلًا بسلاحه الشخصي.