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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشرت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار "القيصر" كاظم الساهر، على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بواحدة من معجباته.
تظهر الفتاة في الصورة دون أن تكشف عن وجهها، لتبين الوشم الذي كتبته على ظهرها، إذ حمل اسم كاظم الساهر، وكلمات واحدة من أشهر أغانيه.
وكتب المسؤول عن الصفحة في تعليقه على الصورة "الوشم المكتوب على ظهرها هو (أدري بطريقي صعب واتعثّر بخطواتي.. لكن عِنادي أشّد، خلّي الثمن حياتي)".
يُذكر أن المطرب العراقي كاظم الساهر، طرح مؤخرًا نسخة جديدة من أغنيته الوطنية "سلام عليك".
كانت هذه تفاصيل خبر كاظم الساهر يلتقط صورة مع فتاة وضعت اسمه وشمًا على ظهرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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