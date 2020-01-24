بالصور| انطلاق "أفراح القبة" بمسرح الشباب على العائم الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

افتتح المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، مساء أمس الخميس، العرض المسرحي الجديد "أفراح القبة" من إنتاج الفرقة على المسرح العائم الصغير بالمنيل، وسط إقبال وحضور جماهيرى كبير.

العرض يقدم يوميًا في تمام السابعة مساءً، عدا الثلاثاء.

المسرحية عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، بطولة: محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدي عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء عبير بدراوي، تأليف موسيقي أحمد نبيل، تصميم حركي مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.