تراند اليوم : هل تنسحب نانسي عجرم من ذا فويس كيدز؟.. الفنانة ترد بصورة

بعد حالة الجدل التي أثيرت بعد حادثة مقتل شاب سوري في فيلاتها على يد زوجها فادي الهاشم، حسمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الجدل الدائر بشأن انسحابها من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ”ذا فويس كيدز“.

ونشرت نانسي عجرم صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“ أشارت فيها بعلامة النصر وهي داخل كواليس تصوير برنامج ”ذا فويس“، لتنفي الشائعات التي أُطلقت بشأن انسحابها من البرنامج ودفعها غرامة مالية.

وأرفقت نانسي عجرم الصورة بوسم خاص بالبرنامج في تأكيد واضح على أنها لن تتخلى عن دورها في لجنة تحكيم البرنامج.