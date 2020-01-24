علقت المذيعة الكويتية مي العيدان على تصريح الممثلة السورية ديما بياعة، التي قالت فيه إنها تخاف على زوجها من الحسد لأن علاقتهما على أفضل ما يرام، والحب لا يزال قويًا بينهما. وقالت مي العيدان في تغريدة نشرتها عبر حسابها بانستقرام: ” ديما بياعه: اخاف على زوجي من الحسد.. خايفه عليه من الحسد و لا خايفه عليه من نسرين طافش”.
من جانبها ردت الفنانة ديما بياعة على تعليق مي العيدان قائلة: “والله يا ميوش ما بخاف عليه من كل نساء العالم لأني بعرف شو معدنه والحمد لله”.
كانت هذه تفاصيل خبر مي العيدان: ديما بياعة خائفة على زوجها من نسرين طافش.. وديما ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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