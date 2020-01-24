وفاة الفنانة الكويتية الشابة دانة عباس الحيدر

أعلنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنانة الشابة دانة عباس الحيدر، اليوم الجمعة.

وذكر ناشطون أن سبب وفاة ”الحيدر“ سرطان تم اكتشافه متأخراً ، لكن لم يتم تأكيد المعلومات إذا كانت صحيحة أم لا .

ونعى ناشطون عبر هاشتاغ #دانه_عباس_الحيدر، الفنانة الراحلة، داعين لها بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن الفنانة الشابة بدأت مشوارها في الفن حديثا، حيث شاركت في مسلسل ”أنا وقلبي“، كما اشتهرت بمصطلح ”خرعتوني“ عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.