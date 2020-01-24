بالفيديو: وعد مصدومة بعد تمزق سترتها الجلد فجأة.. والسبب غريب

نشرت الفنانة السعودية وعد عبر حسابها على السناب شات مقطع فيديو تحدثت فيه عن إصابتها بالعين عندما كانت في أحد المطاعم، حيث جاءت إحدى معجباتها ومدحت “الجاكيت” الذي ترتديه الفنانة السعودية ، لتتفاجأ وعد بعد ذلك بتمزقه.

وأضافت أن الفتاة سألتها عن المكان الذي اشترت منه سترتها، ثم لاحظت بعد ذلك شيئا غريبا على جسمها وبعض الفتات على بنطلونها فظنت في البداية أنها حبات ملح لتكتشف بعد ذلك أنه من آثار فتات السترة التي تمزقت بشكل غريب بحسب تعبيرها.

وعرضت وعد الجاكيت الجلد الذي كانت ترتديه لمتابعيها وتمزقه من الأمام والخلف وجهة الأكمام، وقالت: “خلاص آخر لبسه” أي أنه تعرض للتلف مضيفة: “هو مو جاكيت سياحي تراه ولد ناس” مشيرة إلى نوعيته الجيدة والذي من المفترض أن لا يتعرض للتلف بهذا الشكل، مؤكدة أنها أصيبت بالعين مما أدى إلى تلفه وقالت: “الحمد لله جت بالجاكيت مو فيني”.

وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بين متعاطف معها وآخر غير مصدق حيث كان للجمهور في أغلبه رأي آخر وجاء في التعليقات: “الجلد إذا تعدى سنه معروف يتفتت الجلد بالذات إذا بقي في مكان مو مكيف على طول وتزيد درجة حرارة الغرفه فوق 40 في الصيف وممكن الآدميه شافت الخراب اللي فيه وحبت تنبهها ومدحته وتفتت أكثر من الاستخدام لأنها ما استخدمته من مده طويله أنا جكيتي صارله زي كذا”.

وقالت أخرى: “هذا مو من العين..بعض الخامات..الي زي جاكيتها..اذا لها فتره طويله يطيح كذا..قد صارت لي”.