فيديو قديم يكشف كيف عرضت أصالة الزواج على طارق العريان

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مركباً جمع عدداً من التصريحات التي أدلت بها الفنانة السورية أصالة بشأن بداية علاقتها بزوجها المخرج المصري طارق العريان.

وقالت في جزء منه أنها أحبت الأخير في البدء من طرف واحد وأنها بادرت إلى كشف ذلك حيث طلبت منه “تجربتها” وفي حال لم تنجح التجربة يمكنه أن يعيدها إلى منزل أهلها.

وفي المقطع الثاني منه كشفت أنه لم يشعر بالانجذاب إليها وأنها هي من فعلت ذلك. كما أثنت بعد ذلك على عدد من صفاته مثل الهدوء والرزانة والاتزان.

وفي القسم الأخير من المقطع المركب بدت وهي تقف على المسرح وتسأل الجمهور عما إذا كانت قوية لترد بنفسها: “قوية وصار هيك فيي؟”.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على الحسابات التي استعادته على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث حقق على أحدها أكثر من 182 ألف مشاهدة. ويأتي نشره على خلفية الظروف التي تعيشها الفنانة بعد إعلان انفصالها عن العريان حيث يتم تسليط الأضواء على كل تحركاتها وتصريحاتها.