تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مركباً جمع عدداً من التصريحات التي أدلت بها الفنانة السورية أصالة بشأن بداية علاقتها بزوجها المخرج المصري طارق العريان.
وقالت في جزء منه أنها أحبت الأخير في البدء من طرف واحد وأنها بادرت إلى كشف ذلك حيث طلبت منه “تجربتها” وفي حال لم تنجح التجربة يمكنه أن يعيدها إلى منزل أهلها.
وفي المقطع الثاني منه كشفت أنه لم يشعر بالانجذاب إليها وأنها هي من فعلت ذلك. كما أثنت بعد ذلك على عدد من صفاته مثل الهدوء والرزانة والاتزان.
وفي القسم الأخير من المقطع المركب بدت وهي تقف على المسرح وتسأل الجمهور عما إذا كانت قوية لترد بنفسها: “قوية وصار هيك فيي؟”.
وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على الحسابات التي استعادته على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث حقق على أحدها أكثر من 182 ألف مشاهدة. ويأتي نشره على خلفية الظروف التي تعيشها الفنانة بعد إعلان انفصالها عن العريان حيث يتم تسليط الأضواء على كل تحركاتها وتصريحاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو قديم يكشف كيف عرضت أصالة الزواج على طارق العريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.