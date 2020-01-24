بالفيديو.. طوني خليفة يعتب على نانسي عجرم: يا ويلها مني هي وزوجها

رد الإعلامي اللبناني طوني خليفة على الانتقادات التي طالت الحلقة التي تناول خلالها قضية حادثة منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وجاء هذا بعد لقاء أجراه مع والدة وزوجة القتيل محمد الموسى. وقال في حديث له مع برنامج Et بالعربي إنه سأل الأب عن التعويض ليس من باب الافتراء عليه، لافتاً إلى أنه تلقى اتصالاً قبل الحلقة يشير إلى أن كل ما يقال عن أن المحامين الذين يدافعون عن الشاب القتيل متبرعون هو غير صحيح.

وأضاف أنه لن يلتزم الصمت في حال أظهر القضاء أن الأخير أتى ليطالب بماله. وقال: “يا ويل نانسي وزوجا إذا ثبت أن القتل لم يكن مجرد سرقة”.

وأبدى عتبه على الفنانة لأنها لم تتصل به وتشكره بعدما حاول إظهار الحقيقة. وشدد على أنه لا من غير الصائب تعريض حياتها للخطر خصوصاً أنها فنانة وتظهر على المسارح.

ويشار إلى أن الحلقة التي قدمها طوني خليفة أحدثت ضجة كبيرة في أوساط المشاهدين ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأسئلة الجريئة التي طرحها على أهل القتيل.