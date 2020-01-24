بالفيديو: بكاء أبرار الكويتية على أم مسنة داخل مستشفى

سيطرت حالة من البكاء على الفنانة أبرار الكويتية، بسبب أم مسنة داخل أحد المستشفيات. وأظهر الفيديو الذي نشرته أبرار عبر حسابها على «سناب شات»، أن الأم في المستشفى بسبب تعرضها للإهمال والعقوق من أبناءها، فوجهت لهم رسالة وهي في حالة انهيار: «تعالوا خدوا أمكم».

وعرضت الفنانة أبرار على السيدة النسنة أخذها إلى بيتها للاهتمام بها، مقبلة يدها ورأسها.

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