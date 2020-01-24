الفنان “فايز المالكي” يكشف عن مسؤول متقاعد تسبب في قهره !

استنكر الفنان ​فايز المالكي​ طريقة المسؤول الذي يبدأ بالتنظير في لقاءاته الإعلامية بعد تقاعده من منصبه. وغرد المالكي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً: “ما يقهرني إلا لما يتقاعد مسؤول من وزارة وبعدها يجيك يتفلسف في المقابلات التلفزيونية، لو الوزارة عملت كذا وكذا كان تداركت الفجوة الحاصلة”.

وأضاف المالكي: ”طيب وينك يا بطل يوم كنت على رأس العمل ما أبدعت وسويت وسويت يالفجوة ”. واختتم تغريدته قائلاً: ”ما أسهل الكلام والتنظير على كرسي وأمامك كاميرا” . ولم يكشف المالكي إذا كان يقصد شخصاً محدداً بعينه، أم كلامه موجه بشكل عام.