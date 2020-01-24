استنكر الفنان فايز المالكي طريقة المسؤول الذي يبدأ بالتنظير في لقاءاته الإعلامية بعد تقاعده من منصبه. وغرد المالكي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً: “ما يقهرني إلا لما يتقاعد مسؤول من وزارة وبعدها يجيك يتفلسف في المقابلات التلفزيونية، لو الوزارة عملت كذا وكذا كان تداركت الفجوة الحاصلة”.
وأضاف المالكي: ”طيب وينك يا بطل يوم كنت على رأس العمل ما أبدعت وسويت وسويت يالفجوة ”. واختتم تغريدته قائلاً: ”ما أسهل الكلام والتنظير على كرسي وأمامك كاميرا” . ولم يكشف المالكي إذا كان يقصد شخصاً محدداً بعينه، أم كلامه موجه بشكل عام.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنان “فايز المالكي” يكشف عن مسؤول متقاعد تسبب في قهره ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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