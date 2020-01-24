فيديو.. سيرين عبدالنور تطرح كليب ليلة على يوتيوب

طرحت النجمة فيديو كليب جديد يحمل اسم "ليلة"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليويتوب". أغنية "ليلة" كلمات الشاعر الغنائي أحمد علي موسى، وألحان شادي حسن، وتوزيع موسيقي Emdee Jabr، وإخراج و Advertisements منتج صوت جاد شويري. منتج صوت جاد شويري. ويشار إلى أن أخر أعمال سيرين عبدالنور أغنية "أنا رجعت" باللهجة اللبنانية وهي من كلمات وألحان صلاح الكردي.

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