شاذلى فرح : بلدى كوم امبو ولايمكن ان أسيئ لهم

عبر الكاتب شاذلى فرح عن اندهاشه، لما تم تداوله مؤخرا على السوشيال ميديا عن جملة تم تأويلها بالخطأ فى مسلسله الجديد " بت القبايل " الذى يعرض حاليًا على قناة الحياة .

وقال إن الجملة التى تم تداولها عبر السوشيال ميديا تقول " أنت فاضى من السرمحه مع بنات كوم امبو الخسرانه"، وهذا اعادة تأويل للجملة التى قيلت فى المسلسل وهى "هو انت فاضى من السرمحه فى كوم امبو مع البنات الخسرانه".

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وأضاف شاذلى : أن الجملة الأساسية واضحة جدا، وهدفها واضح ، لأن أحداث المسلسل تدور فى مدينة كوم امبو واتناول فيها

الخير والشر، وهى مسقط رأسى واهلى منها ، وتربيت على ايدى سيداتها عماتى وشقيقاتى ووالدتى، وهدفى الاساسى هو اظهار جمال اسوان واهل كوم امبو الذين تربيت على يديهم ونشأت بينهم ، وتثقفت على ايدىهم ، لذا لايمكن أن أسئ لهم.

وأضاف أن مسلسل بت من القبايل يظهر قوة وهيبة المرأة الصعيدية، فالعمل قائم على بنت من الجنوب قوية، لاتضعف امام أى مشاكل وتفتح مصنع نسيج وتتيح الفرصة لكل بنات النجع ، المطلقات والارامل ، للمساندة الاجتماعية وتبحث

عن الأيدى العاملة ، أى أن شخصية "رحيل" قويه ودائما تبحث عن حقها وحق من حولها ،ووالدها شيخ القبيلة يدعو الناس لأن يتركوا السلاح الألى ، ويقول لها "خلى عراكنا بالنبابيت علشان النبوت يوجع مايموتش"، وهو رجل يدعو للسلام ، فالعمل يتناول نماذج كثيرة طيبه ونماذج اخرى شريرة، وهذه طبيعة الدراما الخير والشر دائما بينهما صراع، وصورت المرأة عكس مايحدث فى بعض الاعمال الفنية التى مازالت تصور المرأة مقهوره ، وليس لها كلمه، لكن مسلسل بت القبايل " يعطى الصورة للمرأه القوية وينتصر للخير ويهاجم العادات والتقاليد التى تضر المجتمع. وأختتم شاذلى ان المرأة فى كومبوبو هما اشرف البنات وهما عائلتى ابناء عمومتى وبنات اخواتى وفى النهاية هدفى تقديم عمل يليق باسوان بلدى ومنشأ رأسى .‎