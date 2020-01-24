شاهد.. تركي آل الشيخ على فراش المرض

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ،صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك". وظهر رئيس هيئة الترفيه " تركي آل الشيخ" في الصورة وهو داخل أحد المستشفيات". Advertisements يذكر أن آل الشيخ يملك نادي ألميريا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في إسبانيا، ويحتل الفريق المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 7 نقاط عن الصدارة.

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