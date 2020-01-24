شاهد.. أحمد السعدني مع العمده

نشر النجم احمد السعدني صورة جديدة مع والده وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهر "احمد السعدني" في الصورة مع والده النجم الكبير صلاح السعدني وعلق عليه قائلا:"العمده بيصبح". ويشار ان اخر اعمال احمد السعدني كان مسلسل "شبر مية" بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندى موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم. طاهرة، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

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