اعتذر الفنان محمد فراج عن حضور الندوة المقامه له في قاعة السينما بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بعد انتظار جمهوره له لأكثر من نصف ساعة وبدون إبداء أي أسباب.
قرر المسؤولون عن الندوة تعويض تأخير الندوة باعادة عرض مجموعة من أفلام الكارتون حتى يحضر محمد فراج ولكن بعد إعلان الاعتذار تقرر استمرار عرضالأفلام.
يذكر أن ندوة محمد فراج كان من المفترض إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً في قاعة السينما بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لتكون الندوة الفنية الثانية بعد ندوة مصطفى شعبان والتي إقيمت مساء أمس.
كانت هذه تفاصيل خبر بدون إبداء أسباب .. اعتذار محمد فراج عن ندوته بمعرض الكتاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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