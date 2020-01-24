فيديو لإعتراف أصالة بعرضها الزواج على طارق العريان

ميرنا وليد - بيروت - بعد فترة قصيرة على إعلان الفنانة السورية ​أصالة​ طلاقها من زوجها المخرج المصري ​طارق العريان​، تداول رواد ومتابعوا مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو تضمن مقاطع مركبة لها من قابلات قديمة، تحدثت فيها عن علاقة زواجهما.

وقالت في جزء منه أنها أحبت الأخير في البدء من طرف واحد وأنها بادرت إلى كشف ذلك حيث طلبت منه "تجربتها" وفي حال لم تنجح التجربة يمكنه أن يعيدها إلى منزل أهلها.

وفي المقطع الثاني منه كشفت أنه لم يشعر بالانجذاب إليها وأنها هي من فعلت ذلك. كما أثنت بعد ذلك على عدد من صفاته مثل الهدوء والرزانة والاتزان.

وفي القسم الأخير من المقطع المركب بدت وهي تقف على المسرح وتسأل الجمهور عما إذا كانت قوية لترد بنفسها: "قوية وصار هيك فيي"؟

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