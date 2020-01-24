حبيب إيمي شومر السابق يسكن معها وزوجها في منزلهما!!

ميرنا وليد - بيروت - تجمع الممثلة الأمريكية ​إيمي شومر​، بين كل من حبيبها السابق، الممثل ​كايل دونيغان​، وزوجها الطاه الأمريكي الشهير ​كريس فيشر​، في منزل واحد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لم ترد إيمي أن يظل حبيبها السابق دون مكان للإقامة فيه خلال فترة عملهما على مسلسل أو برنامج جديد لها، لذا عرضت عليه أن يعيش برفقتها وزوجها في منزلها بنيويورك لفترة من الوقت.

وتحدث كايل عن الموضوع خلال حضوره برنامج "هاورد ستيرن" يوم الأربعاء الماضي قائلاً: "أقيم معهما منذ حوالي شهر ونصف، إيمي لطيفة حقا، والطعام رائع ومجاني".

وعن كيفية تأقلمه مع الوضع، خاصة أنه كانت تجمعه علاقة رومنسية بإيمي، قال إن علاقتهما حاليا جيدة ولا يوجد أي شعور بالغرابة أو عدم الراحة.

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