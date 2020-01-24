بالفيديو- هنا الزاهد تغني "سالمونيلا"

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ من محبي أغنية "​سالمونيلا​" التي قدمها تميم يونس أول أيام العام الجديد 2020.

ونشرت هنا عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لها وهي تحرك شفاها وكأنها تغني أغنية "سالمونيلا". وقامت هنا بتغيير ملامح وجهها لتتناسب مع كلمات الأغنية.

الجدير ذكره أن أغنية "سالمونيلا" للفنان تميم يونس من كلماته وألحانه وتوزيع محمد زهيلر ومحمد الفرة وشاركه فيها محمود العسيلي، وتقول كلمات الأغنية: "أنا شفتك مرة ف حته في يوم وطلبتي لاتيه فهروحلك نفس الحته لحد ما اقابلك فيه ومش همشي انا قبل ما اخد رقمك ف ماتكسفنيش وان قولتلي لا يلعن ابو شكلك بكره يقابلك حد يقولك لا تلق طعامتك تيجي ف كرامتك دب أو يجيلك Salmonella سالمونيلا".