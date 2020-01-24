سعد الصغير عن أحمد عدوية :"بتعلم منو من وانا صغير"- بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​سعد الصغير​ صورة له برفقة الفنان المصري ​أحمد عدوية​، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر سعد عن حبه لعدوية معلقاً على الصورة :"يا صباح الفل على حبايبنا مع أبويا وأخويا وحبيبي ملك الأغنية الشعبية اللي بتعلم منو من وأنا صغير عم أحمد عدوية ويارب دايما معانا".

الجدير ذكره أن الفنان سعد الصغير شارك مؤخرا في مسرحية "لوكاندة الأوباش"، من بطولة حسن الرداد ومايا دياب وماجد المصري وشيماء سيف وحسن عبد الفتاح وإنجي علي.

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