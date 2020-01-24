خاص الفن- صورة إصابة باتريك مبارك الصادمة في مظاهرات لبنان

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ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل اللبناني باتريك مبارك عن الحادث الذي تعرض له أثناء مشاركته بالثورة وإصابته، معلناً أنه لن يشارك بعد اليوم بتحركات الشارع لأن زملاءه لم يدعموه، وأضاف :"بعض زملائي هربوا وتركوني بالساحة ومنهم لا نراهم وقت الرصاص والمشاكل، بل نراهم فقط وقت الرقص والأغاني. لن أنزل إلى الشارع بعد اليوم، لكني أبقى بالتنسيق في الثورة، لا أحد يستحق أن أخسر شيئاً من أجله. فهذه الرصاصة لو جاءت بوجهي كانت شوهتني ومن كان ليسأل عني؟ ميشال عون أو نبيه بري أو حسان دياب ؟ لا أحد كان سأل عني حتى لو متّ كانوا إعتبروا أن جرذاناً ومات، وصغيرهم عمره 85 عاماً، لا يعرفون ماذا يحدث، كل الطبقة الحاكمة غير صالحة في لبنان. لبنان إنتهى بالنسبة لي، لا حياة لمن تنادي".
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