تراند اليوم : بعد 22 عاماً ويندي ويليامز تنفصل عن زوجها : أحسن الإثنين يستاهلو

أصبحت الإعلامية الأميركية ​ويندي ويليامز​، البالغة من العمر 55 عاما، عزباء رسميا بعد طلاقها من زوجها المنتج ​كيفين هانتر​ 48 عاما.

وكانت تقدمت ويندي بطلب الطلاق في شهر نيسان/أبريل 2019، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وذلك بعد 22 عاماً على زواجهما.

وبحسب الوثائق القانونية التي تمّ الكشف عنها، بالنسبة للتسوية بينهما في ما خص أملاكهما، فإنه سيتم تقسيم منزل ويندي في نيو جيرسي الذي عرضته مؤخرا للبيع، بنسبة 50/50 عند بيعه.

وستحتفظ ويندي بمنزل فلوريدا حيث تعيش هي ووالدتها حاليا، بينما فاز كيفن بالحق في منزله الثاني في نيو جيرسي في موريستاون، والذي باعه مؤخرا، كما أوضحت الوثائق أن شركة الإنتاج الخاصة بهما سيتم تقسيمها أيضا بملكية 50/50.

ومع ذلك، يريد كيفن أن تدفع له ويندي مبلغاً مقابل حصته، بالإضافة إلى حزمة تعويض، ولكن تم الاحتفاظ بسرية هذه المبالغ.

ولن يكون هناك خلاف بينهما على حضانة إبنهما الوحيد كيفن جونيور هانتر إذ أنه يبلغ الـ19 من عمره.