فن ومشاهير

تراند اليوم : شاهد.. رسالة مصطفي حجاج لأمير كرارة علي إنستجرام

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نشر الفنان مصطفى حجاج صوره جديده له مع الفنان أمير كرارة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق حجاج علي صورته مع أمير كرارة التي جمعت بينهم بعد حفل عيد الشرطة قائلا “حبيب قلبي الفنان أمير كرارة الجدع”.

وحازت الصورة على ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين “منورين” و  ” ربنا يوفقكم يارب” و “انتم جمال والله” و “بشوات مصر”.

وطرح مصطفى حجاج، مؤخرًا العديد من الأغاني بألبوم “هتزهزه”، من بينها: “أنا موجود”، و”بعدك حياتي تمام”، و”بناقصة”، و”آه يا حنان”، وغيرها من الأغاني.

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