محمد صلاح ينضم إلى تحف “مدام توسو” الشمعية

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن متحف مدام توسو البريطاني الشهير، اختيار لاعب كرة القدم المصري، محمد صلاح، ليكون أحدث نجمٍ ينضم إلى تحفه الشمعية.

“مدام توسو”، الذي يقع في العاصمة لندن، بدأ العمل على إنتاج نموذج تمثالٍ شمعي للاعب نادي ليفربول، ووضعه في المتحف في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام.

سمي المتحف نسبةً إلى مؤسسته مدام توسو، التي أسست فرعه الأول عام 1761 في ستراسبورغ. وقد نشر حساب المتحف الرسمي على تويتر أمس، تغريدةً عن مفاجأةٍ مقبلة، سيعلن عنها قريباً، مصحوبةً بأيقونة علم مصر.

وجاء الإعلان اليوم عبر نشر صورٍ للاعب المصري محمد صلاح، أثناء التقاط القياسات الجسمانية الخاصة به التي سيتم استخدامها في صنع التمثال بحجمه الطبيعي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الخبر السعيد، إذ يعد صلاح أول لاعبٍ مصري يحصل على هذا التكريم. وقال مدير متحف مدام توسو إنهم “اختاروا بدء أعمالهم هذا العام، بتمثال مو صلاح”. وأكد على أنه “خبرٌ ممتعٌ لعشاق كرة القدم حول العالم”.

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قبل نحو 10 سنوات، منح كابتن فريق الريدز السابق ستيفن جيرارد الشرف نفسه. وكان آخر لاعبي ليفربول، الذين يحصلون على تمثالٍ شمعي كامل لهم في العاصمة البريطانية.

وتوسعت سلسلة متاحف مدام توسو في عددٍ كبيرٍ من دول العام، إذ تعد من أهم عوامل الجذب السياحي، وتوجد منها فروع في أمستردام، لاس فيغاس، نيويورك، برلين، هوليوود، وشنغهاي.

يضم المتحف تماثيل لعددٍ كبيرٍ من المشاهير المتميزين في مجالاتهم، منهم دواين جونسون “ذا روك”، الأميرة ديانا، مايكل جاكسون، أوبرا وينفري، جينيفر لوبيز، توني بلير، ديفيد وفيكتوريا بيكهام، وبوب مارلي.

منذ انضمامه لفريق الريدز عام 2017، استطاع محمد صلاح أن يحقق الكثير من الانتصارات. وكسر الأرقام القياسة، وأحرز العديد من الأهداف في الدوري الإنكليزي، منها 11 هدفاً منذ بداية الموسم الحالي، ونال جائزة الحذاء الذهبي في الـPremier League، وجائزة أحسن لاعب في أفريقيا.