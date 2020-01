رامي مالك في قائمة مقدمي جوائز الأوسكار

متابعة بتجـــــــــرد: تحافظ أكاديمية فنون وعلوم الصور، المسؤولة عن توزيع جوائز الأوسكار على تقليدها للعام الثاني على التوالي، بإسناد مهمة تسلم الجوائز إلى الفائزين عن طريق مكرمي العام الماضي.

تضم قائمة مكرمي العام الماضي، الفائزين بجوائز الأفضل تمثيلياً، الممثل الأميركي من أصل مصري، رامي مالك، الممثلة البريطانية أوليفيا كولمان، والممثل الأميركي ماهرشالا علي، وزميلته ريجينا كينغ.

حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ92، المقرر إقامته يوم 9 فبراير المقبل، على مسرح دولبي في هوليوود، يغيب عنه للعام الثاني على التوالي، اختيار مقدم رئيسي للحفل. بعد أن وجدت إدارة الأكاديمية أن حفل العام الماضي حقق نجاحاً ومشاهداتٍ عالية، وأعجب به الجمهور. وغياب المقدم الرئيسي، الذي يقدم عادةً مونولوغ غنائي أو كوميدي، لم يؤثر على حكمهم تجاه الحفل.

وأوضح منتجو الحفل، أن “الأكاديمية تحب تقليد تسليم الممثلين الحائزين على الأوسكار، الجوائز الجديدة لزملائهم، فهو بمثابة اعتزاز بنجاح كل منهم، معبرين عن سعادتهم لاستضافة الممثلين الأربعة الذين تألقوا العام الماضي، رغم غيابهم عن قوائم ترشيحات هذا العام.

يتصدر فيلم Joker، قوائم الاختيارات ونال 11 ترشيحاً من بينها قائمة أفضل فيلم، ممثل، ومخرج.

Advertisements

وجاء في المرتبة الثانية بـ10 ترشيحات كل من فيلم The Irishman لمارتن سكورسيزي، و1917 لسام مينديز، وOnce Upon a Time in Hollywood لكوينتين تارانتينو.

ويأتي بعدهم كل من Parasite، Little Women، Marriage Story، Jojo Rabbit. إذ نال كل منهم 6 ترشيحات رئيسية.

وحصل رامي مالك على جائزة أفضل ممثل العام الماضي عن بطولة فيلم Bohemian Rhapsody. ومن المتوقع أن يسلم جائزته إلى يواكين فينيكس عن دوره في فيلم Joker. بينما حصلت أوليفيا كولمان على جائزة أفضل ممثلة، وهي الجائزة المضمونة لرينيه زيلويغر عن بطولة فيلم Judy.

أما ماهرشالا علي، الذي فاز بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم Green Book، فسيسلم جائزته إلى براد بيت، الذي حقق نجاحاً ساحقاً بدوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood. في ما تعرف ريجينا كينغ، أن جائزة أفضل ممثلة مساعدة الخاصة بها، ستنتقل إلى لورا ديرن، عن دورها في Marriage Story.